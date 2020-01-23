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Елбасы встретился с народной артисткой РК Жанией Аубакировой
23 Января 2020 16:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана встретился с народной артисткой Республики Казахстан Жанией Аубакировой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.
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В ходе беседы Ж.Аубакирова рассказала Нурсултану Назарбаеву о текущей деятельности и поделилась своими творческими планами на ближайший период.
«Вы очень известный человек в стране, который достиг высоких результатов в своем деле. Вы – единственная женщина, получившая Премию мира и прогресса. Вы пропагандировали нашу культуру за рубежом. Продолжайте передавать свои знания и навыки нашей молодежи», - сказал Елбасы.
Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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