+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 7 °С
USD 388.70 EUR 428.70
RUB 6.08 CNY 55.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Елбасы встретился с министром иностранных дел Ирана

12 Ноября 2019 15:11
Поделиться:
Елбасы встретился с министром иностранных дел Ирана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Нурсултан Назарбаев встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Новости по теме

Нурсултан Назарбаев встретился с Михаилом Фрадковым
О транзите власти рассказал Елбасы Установить новый формат партнерства между ЕС и ЕАЭС предложил Нурсултан Назарбаев Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону с Владимиром Путиным

В ходе встречи Первый Президент Казахстана поблагодарил гостя за участие в заседании Astana Club.

«Я внимательно слушал Ваше выступление, где Вы полностью обозначили все вопросы. Все эти 27 лет мы работаем над укреплением наших отношений. Я шесть раз посещал Вашу страну. По многим вопросам Казахстан всегда поддерживал Иран», - сказал Елбасы.


В свою очередь Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что руководство и народ Ирана высоко оценивают вклад Первого Президента Казахстана в укрепление безопасности во всем регионе.

Министр иностранных дел Ирана также выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за организацию в столице Казахстана переговоров по разрешению конфликта в Сирии.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Иран, Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив