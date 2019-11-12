Елбасы встретился с министром иностранных дел Ирана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Нурсултан Назарбаев встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе встречи Первый Президент Казахстана поблагодарил гостя за участие в заседании Astana Club.

«Я внимательно слушал Ваше выступление, где Вы полностью обозначили все вопросы. Все эти 27 лет мы работаем над укреплением наших отношений. Я шесть раз посещал Вашу страну. По многим вопросам Казахстан всегда поддерживал Иран», - сказал Елбасы.





В свою очередь Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что руководство и народ Ирана высоко оценивают вклад Первого Президента Казахстана в укрепление безопасности во всем регионе.

Министр иностранных дел Ирана также выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за организацию в столице Казахстана переговоров по разрешению конфликта в Сирии.