Елбасы встретился с экс-гендиректором МАГАТЭ и президентом Глобального института безопасности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы встретился с бывшим Генеральным директором МАГАТЭ, лауреатом Нобелевской премии мира Мохаммедом Эль-Барадеи и президентом Глобального института безопасности Джонатаном Граноффом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
В ходе встречи Нурсултан Назарбаев поблагодарил Мохаммеда Эль-Барадеи и Джонатана Граноффа за участие в заседании «Астана клуба».
«Мохаммед Эль-Барадеи превратил МАГАТЭ в ключевой орган, ответственный за нераспространение ядерного оружия. Мы с Вами начинали создание Банка низкообогащенного урана в Казахстане. Это было очень важным мероприятием. И уже первая партия низкообогащённого урана поступила в нашу страну», - сказал Первый Президент Казахстана.
Елбасы также отметил важную роль Глобального института безопасности в деле нераспространения ядерного оружия.
«Вы хорошо знаете роль Казахстана в вопросе ядерного разоружения. Мы активно принимаем участие во всех вопросах, направленных на обеспечение ядерной безопасности», - сказал Нурсултан Назарбаев.
Бывший Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что Казахстан на деле доказал свою приверженность идее построения безъядерного мира.
«Вы доказали свою ведущую роль в ядерном разоружении. Казахстан подтвердил свои слова конкретными действиями. Вы отказались от ядерного потенциала, закрыли Семипалатинский полигон. И сейчас важным представляется транслировать Ваши усилия на глобальном и местном уровне», - сказал Мохаммед Эль-Барадеи.
В свою очередь Президент Глобального института безопасности дал высокую оценку деятельности Первого Президента Казахстана по противодействию распространению оружия массового уничтожения.
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