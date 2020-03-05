Елбасы: Внутрипартийный отбор – праймериз позволит выявить самых активных и надёжных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» под председательством Первого Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

В ходе заседания была обсуждена повестка заседания Политического совета партии, которое состоится 18 марта.

Открывая заседание Бюро, Елбасы выразил удовлетворение ходом реализации программы партийной перезагрузки и социальных проектов «Бақытты отбасы», «Ардагерлерді ардақтайық», «Кедергісіз келешек».

В тоже время Нурсултан Назарбаев обратил внимание на работу партии в регионах страны.

« Руководству партии, депутатам Мажилиса и маслихатов нужно выезжать на места, включая отдаленные районы. Встречаться с людьми, вникать в проблемы и решать их. Все эти вопросы должны быть отражены в региональных партийных программах « , - сказал Председатель партии.

Кроме того, на заседании Бюро было принято решение о проведении внутрипартийного отбора – праймериз в новом формате во всех регионах страны в период с 30 марта по 16 мая текущего года.

« Считаю, что это правильная мера, которая позволит нам выявить самых активных и надёжных членов, которые будут решать вопросы от имени партии « , - сказал Елбасы.

По итогам заседания было принято постановление Бюро, согласно которому предварительно одобрен проект Правил проведения праймериз. Их утверждение состоится на заседании Политического совета.

Планируется, что по итогам праймериз будут определены кандидаты для включения в предвыборные партийные списки в Мажилис и маслихаты всех уровней от партии «Nur Otan».

Также была утверждена Дорожная карта по реализации партийной Программы противодействия коррупции до 2025 года.