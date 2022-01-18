+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Елбасы: Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства

18 Января 2022 17:07
Поделиться:
Елбасы: Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства, сказал Нурсултан Назарбаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Новости по теме
В Алматы сохраняются режим антитеррористической операции и «красный» уровень
Момент нападения террористов на кортеж акима Алматы попал на видео Нурсултан Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал Нурсултан Назарбаев призвал казахстанцев поддержать реформы Касым-Жомарта Токаева

«Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, сегодня Елбасы выступил с обращением к народу Казахстана.



Подписывайтесь на наш канал:

#Видео   #Первый Президент - Елбасы   #Алматинская трагедия  
Поделиться:
Новости по теме
В Алматы сохраняются режим антитеррористической операции и «красный» уровень
Момент нападения террористов на кортеж акима Алматы попал на видео
Нурсултан Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал
Нурсултан Назарбаев призвал казахстанцев поддержать реформы Касым-Жомарта Токаева
Популярное
1 Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
2 Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
3 Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана
4 Резервист назначен акимом района в Костанайской области
5 Сколько человек осудили за участие в январских митингах в Атырау
6 Премии в размере 150 тысяч тенге получили сотрудники МВД за обеспечение правопорядка в период ЧП
Читайте также
Нурсултан Назарбаев призвал казахстанцев поддержать реформы Касым-Жомарта Токаева
Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти  - Нурсултан Назарбаев
Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана
Резервист назначен акимом района в Костанайской области
Сколько человек осудили за участие в январских митингах в Атырау
Премии в размере 150 тысяч тенге получили сотрудники МВД за обеспечение правопорядка в период ЧП
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив