Елбасы: Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства, сказал Нурсултан Назарбаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

«Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, сегодня Елбасы выступил с обращением к народу Казахстана.



