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    18:20, 26 Май 2021 | GMT +6

    Елбасы: Важно обеспечить качественную подготовку к VI саммиту СВМДА

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял исполнительного директора секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрата Сарыбай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    В ходе беседы Первый Президент Казахстана отметил важность укрепления межгосударственного диалога, а также поделился своим видением будущего СВМДА и его роли в укреплении сотрудничества и безопасности в Азии и во всем мире.

    «В 1992 году, спустя год после обретения независимости, на трибуне ООН я выступил с идеей созвать это Совещание. Первый саммит состоялся в Алматы в 2002 году. Интерес других стран к СВМДА по-прежнему на высоком уровне. В этом году пройдет встреча на уровне министров, а в следующем году планируется проведение VI саммита, приуроченного к 30-летию СВМДА. Важно обеспечить качественную подготовку к этим событиям», - сказал Елбасы.

    К. Сарыбай рассказал Нурсултану Назарбаеву о работе Секретариата СВМДА по реализации приоритетов и инициатив казахстанского председательства в СВМДА. Так, одним из главных приоритетов был назван процесс трансформации форума СВМДА в полноценную международную организацию региональной безопасности в Азии.

    По словам исполнительного директора К. Сарыбай, в настоящее время СВМДА имеет возможности для постепенного преобразования в организацию без серьезных структурных изменений и с соблюдением всех своих фундаментальных принципов и целей.

    Согласно представленной информации, преобразование СВМДА не только укрепит сотрудничество между его 27 государствами-членами, охватывающими около 90% территории азиатского континента, но и также усилит роль Азии в глобальной архитектуре безопасности.

    В завершение Нурсултан Назарбаев выразил поддержку дальнейшему развитию СВМДА.


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