Елбасы: Важно обеспечить качественную подготовку к VI саммиту СВМДА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял исполнительного директора секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрата Сарыбай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

В ходе беседы Первый Президент Казахстана отметил важность укрепления межгосударственного диалога, а также поделился своим видением будущего СВМДА и его роли в укреплении сотрудничества и безопасности в Азии и во всем мире.

«В 1992 году, спустя год после обретения независимости, на трибуне ООН я выступил с идеей созвать это Совещание. Первый саммит состоялся в Алматы в 2002 году. Интерес других стран к СВМДА по-прежнему на высоком уровне. В этом году пройдет встреча на уровне министров, а в следующем году планируется проведение VI саммита, приуроченного к 30-летию СВМДА. Важно обеспечить качественную подготовку к этим событиям», - сказал Елбасы.

К. Сарыбай рассказал Нурсултану Назарбаеву о работе Секретариата СВМДА по реализации приоритетов и инициатив казахстанского председательства в СВМДА. Так, одним из главных приоритетов был назван процесс трансформации форума СВМДА в полноценную международную организацию региональной безопасности в Азии.

По словам исполнительного директора К. Сарыбай, в настоящее время СВМДА имеет возможности для постепенного преобразования в организацию без серьезных структурных изменений и с соблюдением всех своих фундаментальных принципов и целей.

Согласно представленной информации, преобразование СВМДА не только укрепит сотрудничество между его 27 государствами-членами, охватывающими около 90% территории азиатского континента, но и также усилит роль Азии в глобальной архитектуре безопасности.

В завершение Нурсултан Назарбаев выразил поддержку дальнейшему развитию СВМДА.