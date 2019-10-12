Елбасы в своем интервью затронул актуальную тему урбанизации - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В своем интервью телеканалу «Хабар» Первый Президент Казахстана затронул тему урбанизации страны. Актуализация этой темы на высшем уровне неслучайно, так как госполитика в этом вопросе колеблется между двумя крайними позициями: с одной стороны, говорится о необходимости контроля миграционных потоков через создание условий в селах и снижение потока людей, стремящихся в города. Другая точка зрения предлагает не ставить заслоны внутренней миграции и лишь принимать меры против хаотического расселения переселенцев. Так считает эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента РК - ЕлбасыСерик Бейсембаев.

По его мнению, в данном вопросе лучше учитывать текущие миграционные тренды, которые, по данным статистики, имеют следующие особенности в Казахстане.

Во-первых, значительными темпами растет внутренняя миграция. Если еще в 2013 году число перемещающихся внутри страны составляло 330 тысяч человек, то сейчас эта цифра выросла почти в 3 раза. Основное направление миграции – это переезд из сел в малые города, из малых городов - в крупные города. Так, больше всего переезжает людей в Алматы, Нур-Султан и Шымкент. Причем, Шымкент в 2018 году стал лидером в этом списке.

Во-вторых, миграция в Казахстане локализована на уровне трех макрорегионов – южного, западного и центрального. Это говорит о том, что внутренние перемещения людей так или иначе упорядочены и этим процессом можно управлять через создание новых точек притяжения в виде мегаполисов с развитой инфраструктурой.

В-третьих, главной движущей силой миграции являются граждане до 35 лет. Мобильность данной группы является важным драйвером развития, так как речь идет о трудовых ресурсах, необходимых для экономики крупных городов.

«Таким образом, очевидно, что урбанизацию в Казахстане нельзя обратить вспять. Речь идет о долгосрочном тренде, который задается как глобальными, так и внутренними процессами. Важно научиться эффективно управлять урбанизацией, а также учитывать ее в разработке программ социально-экономического развития страны и отдельных регионов», - отметил Серик Бейсембаев.