Елбасы сыграл колоссальную роль в развитии казахской национальной культуры – Айман Мусахаджаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев сыграл колоссальную роль в развитии казахской национальной культуры. Такое мнение выразила ректор Казахского национального университета искусств, народная артистка РК, обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Ері», профессор Айман Мусахаджаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нурсултан Назарбаев на посту Главы государства четко представлял будущее Казахстана, именно такой лидер был необходим в годы обретения страной независимости. Все его реформы были направлены на качественное улучшение жизни народа. Велики преобразования Нурсултана Абишевича и в культуре. Я считаю, что Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев сыграл колоссальную роль в развитии казахской национальной культуры. При его поддержке удалось организовать Казахскую национальную академию музыки. На базе этого учреждения далее был создан Казахский национальный университет искусств», - рассказала Айман Мусахаджаева.

«Благодаря Нурсултану Абишевичу в новой столице Казахстана были созданы все условия для обучения талантливой молодежи. У нас появилась возможность готовить специалистов для всех сфер творчества – музыки, кино, театра, изобразительного искусства и других. Развитые программы международного сотрудничества с ведущими университетами России, Италии, Испании, США и других стран помогает воспитать ценных специалистов в различных областях искусства», - отметила народная артистка.

Ректор Казахского национального университета искусств подчеркнула, что при открытии вуза Нурсултан Назарбаев пожелал о том, чтобы «в новом здании царил творческий дух и выпускники прославляли Казахстан».

«Сейчас Казахский национальный университет искусств представляет собой художественный образовательный вуз с развитой творческой деятельностью. Она включает такие формы работы, как фестивали, конкурсы, концерты, выставки, спектакли, мастер-классы и др. В Органном зале, Большом зале имени Еркегали Рахмадиева, Большом зале имени Жамбыла Жабаева и Малом зале имени Фридерика Шопена регулярно проводятся творческие вечера с участием обучающихся КазНУИ разных возрастов, коллективов колледжа и вуза, преподавателей и профессоров, приглашенных солистов, дирижеров и коллективов. Насыщенная концертная жизнь университета искусств знакомит публику с музыкой самых разных стилей и направлений. В настоящее время в КазНУИ функционируют около 30 творческих коллективов: Евразийский студенческий симфонический оркестр, Казахский студенческий народный оркестр, ансамбль скрипачей «Каприччи», ансамбль скрипачей «Айгөлек», фольклорный ансамбль «Шабыт», ансамбль домбристов «Шабыт», ансамбль кыл-кобызистов «Тлеп», ансамбль «Жас-Star», ансамбль виолончелистов «Япурай», студенческая хоровая капелла, духовой оркестр КазНУИ, ансамбль «Bayan.kz», ансамбль барабанщиков «Kazakh Percussion Group», хор специальности «Музыкальное образование», Учебная киностудия КазНУИ, Студенческий биг-бенд, Ансамбль «Magic Flute Mix», Квинтет деревянных духовых инструментов «Wind voyage», Учебный театр имени А. Мамбетова, Фольклорный ансамбль «Сырлы саз», Ансамбль шертеристов «Тарту», Ансамбль кобызистов «Назерке», Фольклорный ансамбль «Шыңырау» и другие», - сказала Айман Мусахаджаева.

Показателем высокого профессионального мастерства обучающихся является их участие в международных конкурсах и фестивалях: более 600 имен вписаны в историю престижных творческих соревнований.

«Среди них - Международный юношеский конкурс имени Е.А. Мравинского, Международный конкурс молодых оперных певцов имени Н.А. Римского-Корсакова, Международный хоровой конкурс имени Франца Шуберта, шоу «I Am a Singer», Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», «Кубок Сибири», Независимый международный кинофестиваль короткометражных фильмов «IFilmfestival», Международный юношеский конкурс «Jumeirah Sounbs», Конкурс имени Тибора Варги, Дельфийские игры. География выступлений обучающихся университета искусств обширна и включает такие страны, как Россия, США, Италия, Германия, Франция, Словения, Великобритания и так далее. КазНУИ является инициатором проведения в Нур-Султане Международного конкурса скрипачей «Astana–Violin», Международного конкурса исполнителей «Астана–Мерей», Международного конкурса творческой молодежи «Shabyt», Конкурса на лучшие киносценарии, Международного студенческого кинофестиваля «Ұшқын», Международного конкурса композиторов «New Music Generation», - добавила ректор.

По словам артистки, творческая деятельность КазНУИ давно переросла культурно-просветительское значение для обучающихся. Сейчас университет выполняет высокую просветительскую миссию, будучи одним из главных центров искусств в столице Республики Казахстан.

«Также я хочу подчеркнуть, что в Казахстане есть бесценный инструмент – скрипка великого итальянского мастера Страдивари, изготовленная в конце XVII века. Этот артефакт мировой истории оказался в нашей стране только благодаря нашему Президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, который даже в самые тяжелые годы проявлял заботу о нашей культуре. Скрипок Страдивари на сегодня сохранилось менее ста во всем мире, и одна из них находится в нашей стране. Во всех мировых каталогах написано, что ее владельцем является Республика Казахстан, Государственная коллекция уникальных инструментов, Государственного музея РК. Эта скрипка звучит в разных странах, представляя нашу культуру. Я выражаю слова глубокой признательности Президенту Нурсултану Назарбаеву за то, что за все годы независимости он оказал поддержку многим культурным проектам в стране», - заключила Айман Мусахаджаева.

Напомним, 19 марта исполняется год со дня добровольного сложения полномочий Н.Назарбаева.