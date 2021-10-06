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Елбасы сумел обратить межэтническое разнообразие страны в огромное преимущество – Булат Сарсенбаев

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
6 Октября 2021, 16:37
Елбасы сумел обратить межэтническое разнообразие страны в огромное преимущество – Булат Сарсенбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булат Сарсенбаев озвучил основные решения рабочей группы Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фактически во всех выступлениях членов рабочей группы звучал месседж о том, что «почти три десятилетия реформатор Назарбаев последовательно продвигает международного диалога в сфере межцивилизационных, межрелигиозных и межконфессиональных отношений». Созыв Съезда лидеров мировых и традиционных религий – это фундаментальный вклад Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в международную копилку мира и безопасности», - сказал Булат Сарсенбаев на заседании Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

По его словам, Елбасы сумел обратить межконфессиональное и межэтническое разнообразие своего государства и народа в огромное преимущество, включив этот потенциал для решения и обогащения многих парадигм развития современного мира.

«По результатам рассмотрения и обсуждения указанного вопроса повестки дня, рабочая группа вносит на утверждение 19-го Секретариата съезда рекомендацию о внесении в текст итогового документа VII съезда лидеров мировых и традиционных религий тезиса о значении уникальной казахстанской модели межэтнического и межконфессионального развития и роли Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в продвижение глобального межцивилизационного и межрелигиозного диалога. Принятое решение нашло отражение в протоколе заседания рабочей группы», - заключил спикер.

Религия   Общество   Съезд лидеров мировых религий   Первый Президент - Елбасы  
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