Елбасы сумел обратить межэтническое разнообразие страны в огромное преимущество – Булат Сарсенбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булат Сарсенбаев озвучил основные решения рабочей группы Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фактически во всех выступлениях членов рабочей группы звучал месседж о том, что «почти три десятилетия реформатор Назарбаев последовательно продвигает международного диалога в сфере межцивилизационных, межрелигиозных и межконфессиональных отношений». Созыв Съезда лидеров мировых и традиционных религий – это фундаментальный вклад Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в международную копилку мира и безопасности», - сказал Булат Сарсенбаев на заседании Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

По его словам, Елбасы сумел обратить межконфессиональное и межэтническое разнообразие своего государства и народа в огромное преимущество, включив этот потенциал для решения и обогащения многих парадигм развития современного мира.

«По результатам рассмотрения и обсуждения указанного вопроса повестки дня, рабочая группа вносит на утверждение 19-го Секретариата съезда рекомендацию о внесении в текст итогового документа VII съезда лидеров мировых и традиционных религий тезиса о значении уникальной казахстанской модели межэтнического и межконфессионального развития и роли Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в продвижение глобального межцивилизационного и межрелигиозного диалога. Принятое решение нашло отражение в протоколе заседания рабочей группы», - заключил спикер.