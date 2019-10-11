Елбасы: Россия и Китай – богом данные соседи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан должен строить добрые отношения с соседними государствами. Об этом заявил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Слышу, что Китай якобы нас захватывает. Где, кого захватил? Что землю казахстанскую погрузят в вагоны и куда-то увезут. У меня есть договоренность с руководством Китая: когда мы строим совместные казахстанско-китайские предприятия, и Правительство подписывает, сколько специалистов придет сюда. По окончании строительства все уходят. И в свое время Ху Цзиньтао (бывший председатель КНР – прим. авт.) сказал, если не уходят, скажите, мы всех заберем назад. Поэтому не надо фантомные страхи какие-то заводить. Ни перенос предприятий… А мы выбираем самые передовые предприятия, которые нужны Казахстану. Какие выпускать изделия, их строим и уходим. А кто нам такие инвестиции даст? Сегодня только у Китая есть эти деньги. Все хотят пользоваться этим. К нам доброе отношение, у меня со всеми руководителями Китая были самые лучшие отношения. Сегодня председатель Си Цзиньпин это подтверждает полностью», - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар».

Он также напомнил о таких инициативах, как «Шелковый путь», так как данный проект очень выгоден для Казахстана.

«Сейчас от Тихого океана через Китай, Казахстан, Каспийское море, Кавказ в Европу въезжают грузы, и Казахстан на этих контейнерах зарабатывает. Уже миллион контейнеров, а их будет 2 млн, и мы будем ежегодно просто так зарабатывать 5 млрд долларов на этом транзите. Понимаете?! И Россия, и Китай – богом данные соседи. Куда ты от них денешься?! А раз так, мы должны строить добрые отношения», - подчеркнул Елбасы.