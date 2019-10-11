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Елбасы рассказал о своем хобби

11 Октября 2019 23:18
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Елбасы рассказал о своем хобби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев рассказал о том, чем он занят после сложения президентских полномочий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я мечтал наконец заняться собой, но не получается. Я принимаю людей, которые просятся ко мне, я сейчас не вызываю. У меня конституционные и законные задачи: я занимаюсь партией, я ее руководитель, АНК и Советом безопасности. Много всяких задач. Конечно, я не могу не участвовать в приглашениях различных международных форумов. Поскольку, я – теперь Почетный Председатель Евразийского экономического союза, меня избрали Почетным Председателем Совета сотрудничества Тюркоязычных государств, я еду в понедельник в Баку по этим вопросам. В этих форумах опять же решаются интересы Казахстана, его взаимоотношения и торговля с разными государствами, заключаются соглашения. То есть, я в этих своих делах работаю на Родину, на страну. Очень мало времени», - признался в интервью казахстанским журналистам Нурсултан Назарбаев.

Елбасы также рассказал и о своих хобби.

«Давным-давно была такая мечта: я потихоньку рисую маслом пейзажи, скоро хочу выставить. Говорят, чтобы выставлять, нужно 30 полотен. У меня уже 30 есть, я рисую природу. Наверное, это не шедевры, но очень просят это сделать друзья, знакомые. Я им говорю: подожди, сначала закончу и выставлю, потом будете брать. Это одно из дел, которым хотелось заниматься давно, но не было времени», - отметил Н. Назарбаев.

По словам Елбасы, он также любит играть на музыкальных инструментах и читать книги.

«Кроме домбры я хотел играть на гитаре. Говорят, когда работу бросаешь, нельзя просто сидеть, надо заставлять мозг работать. И я много читаю сейчас разной литературы, до которой раньше просто не доходили руки. И политические, и художественные мировые книги. Книг у меня собрано много. Сейчас я перечитываю Ремарка, у него очень интересные, жизненные произведения. Когда в молодости читал, не обращал на многие моменты внимания. Сейчас перечитываешь – совсем по-другому смотришь на это. Люблю читать Бальзака, Толстого. Так что, праздного времяпрепровождения у меня нет. Есть дети, внуки, больше хочу с ними видеться. Они теперь другие, у них столько забот, у них времени. Работают с утра до вечера, и поиграть им некогда», - заключил Первый Президент страны.

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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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