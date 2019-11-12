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Елбасы рассказал, каким видит будущее Евразии

12 Ноября 2019 11:58
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Елбасы рассказал, каким видит будущее Евразии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев рассказал, каким он видит будущее Евразии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я вижу будущее Евразии в построении единого сообщества, опорой которого должен стать системный экономический диалог между ключевыми интеграционными объединениями континента. Прагматичное сотрудничество между ЕАЭС, ЕС, ШОС, ASEAN, инициативой «Один пояс один путь» дало бы мощный импульс в формировании большой Евразии, стабилизируя все политические пространства крупнейшего материка мира», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе Пятого ежегодного заседания Astana Club в столице.

Вместе с тем Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что на сегодня мир беспокоит тенденция милитаризации азиатского пространства, в частности, нарастание напряженности вокруг Северной Корее.

«Единственным решением проблемы вижу выработки действенных гарантий безопасности Северной Кореи со стороны всех членов Совбеза ООН. Это бы сподвигло Северную Корею на скорейшее заключение соответствующих договоренностей о приостановлении его ядерной программы. Другим важным шагом видится формирование каталога мер доверия между Пхеньяном и Сеулом, который бы стабилизировал ситуацию», - считает Елбасы.

Для детального обсуждения данных вопросов Елбасы предложил использовать площадку СВМДА.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Первый Президент - Елбасы,
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Акбота Кузекбай

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