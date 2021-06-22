Елбасы провел заседание Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялось заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына» под председательством Первого Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе заседания были заслушаны доклады по результатам исполнения решений Совета и обсуждены направления по будущим инвестиционным проектам Фонда.

Заслушав информацию председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» А.Саткалиева, Нурсултан Назарбаев дал положительную оценку деятельности Фонда. Было отмечено, что несмотря на влияние мирового экономического кризиса на экономику Казахстана, Фонд успешно завершил 2020 год.

Члены Совета выразили поддержку подходам национальной компании «Самрук-Қазына» по повышению местного содержания в закупках, а также предпринимаемым мерам, направленным на защиту отечественных товаропроизводителей. Председатель Совета по управлению Фондом национального благосостояния подчеркнул, что в условиях продолжающейся пандемии Правительство активно и успешно использует все инструменты по поддержке национальной экономики.

В ходе совещания также были заслушаны отчеты руководства АО «НК «КазМунайГаз» и АО «Казахтелеком».

По итогам заседания Председатель Совета по управлению Фондом национального благосостояния дал ряд конкретных поручений.