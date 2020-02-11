Елбасы провел заседание Совета Безопасности по ситуации в Кордайском районе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана прошло в столице, где была рассмотрена ситуация в Кордайском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.
Открывая заседание, Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате событий в Кордайском районе и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
«Сложившаяся ситуация меня сильно тревожит. Мы вместе с нашим народом прошли немалые трудности за эти 30 лет. Молодежь даже представить себе не может эти проблемы. В Казахстане приостановили свою деятельность 130 предприятий, 2,5 миллиона человек остались без работы и без заработка, не была тепла в домах, был дефицит продуктов питания. Мы все это прошли вместе», - сказал Елбасы.
Председатель Совета Безопасности напомнил, что Казахстан испытывал большие сложности в социальной и экономической сферах после обретения независимости.
«Если бы мы не смогли объединить наш многонациональный народ и обеспечить стабильность, то сегодня в нашу страну не пришли бы иностранные инвестиции, не работала бы экономика. Конечно же, перед государственными руководителями поставлены соответствующие задачи, но сохранение мира и согласия – это, прежде всего, ответственность нашего народа», - сказал Нурсултан Назарбаев.
Вместе с тем, Елбасы поручил внимательно изучить причины возникшей ситуации и наказать виновных в соответствии с нормами закона.
«Эта проблема должна беспокоить старшее поколение. Моя цель, как Лидера нации, – возвысить Казахстан до такого уровня, которым будет гордиться будущее поколение. Миссия старшего поколения заключается в том, чтобы разъяснять людям то, что наша общая задача – это сохранить независимое, развитое и стабильное государство», - сказал Председатель Совета Безопасности.
Елбасы отметил, что в настоящее время по поручению Президента К-Ж.Токаева Правительство и акимат области предпринимают меры по восстановлению нормальной жизни в пострадавших населенных пунктах.
Отдельное внимание также было уделено качеству работы местных исполнительных и правоохранительных органов, Ассамблеи народа Казахстана и ее региональных филиалов.
«Ассамблея и ее региональные представительства должны работать на опережение и держать на контроле подобные ситуации. Эта наша общая задача», - сказал Первый Президент Казахстана.
В ходе заседания были заслушаны подробные доклады акима Жамбылской области Б.Сапарбаева, министра внутренних дел Е.Тургумбаева.
В рамках обсуждения первого вопроса центральным государственным и местным исполнительным органам были даны поручения по дальнейшей реализации программ, направленных на решение социально-экономических проблем в регионах страны, в том числе в сферах обеспечения занятости населения и инфраструктурного развития, а также реконструкции и возведения социальных объектов.
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