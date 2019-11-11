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Елбасы провел встречу с президентом Центра национальных интересов

11 Ноября 2019 18:09
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Елбасы провел встречу с президентом Центра национальных интересов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы провел встречу с президентом Центра национальных интересов, издателем журнала «The National Interest» Дмитрием Саймсом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.

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В ходе беседы стороны обменялись мнением относительно глобальной повестки дня, а также обсудили меры по дальнейшему налаживанию диалога между ведущими державами мира.

Елбасы отметил важность участия Дмитрия Саймса в работе «Астана клуба» как эксперта по вопросам американско-российских отношений.

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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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