Елбасы провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, включая итоги прошедших недавно российско-турецких переговоров на высшем уровне по сирийскому урегулированию, в ходе которых была подтверждена важная роль «Астанинского процесса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин также обсудили график предстоящих встреч.

В заключение беседы стороны с удовлетворением отметили высокую интенсивность казахстанско-российских политических контактов в текущем году.