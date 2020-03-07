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Елбасы провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
7 Марта 2020 15:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, включая итоги прошедших недавно российско-турецких переговоров на высшем уровне по сирийскому урегулированию, в ходе которых была подтверждена важная роль «Астанинского процесса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.
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Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин также обсудили график предстоящих встреч.
В заключение беседы стороны с удовлетворением отметили высокую интенсивность казахстанско-российских политических контактов в текущем году.
Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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