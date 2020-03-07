+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -6 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Елбасы провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

7 Марта 2020 15:51
Поделиться:
Елбасы провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, включая итоги прошедших недавно российско-турецких переговоров на высшем уровне по сирийскому урегулированию, в ходе которых была подтверждена важная роль «Астанинского процесса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

Новости по теме
Нурсултан Назарбаев встретился с Дмитрием Медведевым
Елбасы направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной экс-генерального секретаря ООН Заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» состоялось в Нур-Султане Нурсултан Назарбаев провел встречу с Бакытжаном Сагинтаевым

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин также обсудили график предстоящих встреч.

В заключение беседы стороны с удовлетворением отметили высокую интенсивность казахстанско-российских политических контактов в текущем году.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив