Елбасы провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Собеседники поздравили друг друга с наступающим Новым годом и с удовлетворением отметили высокую динамику развития казахстанско-узбекских отношений по широкому спектру направлений взаимного сотрудничества.