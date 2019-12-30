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Елбасы провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана
30 Декабря 2019 16:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
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Собеседники поздравили друг друга с наступающим Новым годом и с удовлетворением отметили высокую динамику развития казахстанско-узбекских отношений по широкому спектру направлений взаимного сотрудничества.
Ключевые слова: Узбекистан, Дата, Первый Президент - Елбасы,
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