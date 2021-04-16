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    20:38, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Елбасы провел телефонный разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы провел телефонный разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко дали высокую оценку динамике развития казахстанско-белорусского сотрудничества, основанного на традиционной дружбе и взаимопонимании.

    Собеседники констатировали, что благодаря взаимным визитам на различных уровнях и реализации совместных договоренностей идет усиленная работа по увеличению объема двустороннего товарооборота до 1 млрд. долларов США в год.

    Стороны обменялись мнениями о мерах правительств Казахстана и Беларуси, нацеленных на преодоление пандемии коронавирусной инфекции.

    Елбасы и Президент Беларуси выразили обоюдную уверенность в дальнейшем укреплении отношений между двумя государствами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

    В завершение разговора Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко обсудили некоторые вопросы региональной и международной повестки.

    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы
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