Елбасы провел ряд кадровых назначений в Совбезе РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев провел ряд назначений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

Назначены:

Ташимбаев Тимур Газизбекович заместителем Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан;

Есенеев Каиргельды Кайратович заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан;

Бейспеков Азамат Омирзакович заместителем заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан.