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Елбасы провел ряд кадровых назначений в Совбезе РК

10 Февраля 2020 18:01
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Елбасы провел ряд кадровых назначений в Совбезе РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев провел ряд назначений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

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Назначены:

Ташимбаев Тимур Газизбекович заместителем Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан;

Есенеев Каиргельды Кайратович заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан;

Бейспеков Азамат Омирзакович заместителем заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан.


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Ключевые слова: Назначения, Первый Президент - Елбасы,
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