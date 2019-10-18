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Елбасы проведет совещание с участием членов Правительства и партии «Nur Otan» в Мажилисе
18 Октября 2019 10:48
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоится совещание под председательством Елбасы с участием членов Правительства, партии «Nur Otan» и ее фракции в Мажилисе Парламента.
Новости по темеРазмещено видео участия Нурсултана Назарбаева на саммите Тюркского совета в Баку Нурсултан Назарбаев обратился к участникам Всемирного саммита лидеров по борьбе с раком Елбасы встретился с Шавкатом Мирзиёевым
Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай.
Ключевые слова: Мажилис, Нур Отан, Первый Президент - Елбасы,
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