Елбасы проведет совещание с участием членов Правительства и партии «Nur Otan» в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоится совещание под председательством Елбасы с участием членов Правительства, партии «Nur Otan» и ее фракции в Мажилисе Парламента.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай.