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Елбасы проинформировали о принимаемых Правительством мерах по созданию рабочих мест

19 Февраля 2020 17:08
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Елбасы проинформировали о принимаемых Правительством мерах по созданию рабочих мест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Премьер-Министром РК Аскаром Маминым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

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В ходе встречи глава кабинета министров представил информацию о социально-экономическом развитии страны и привлечении прямых иностранных инвестиций.

Также в рамках встречи А. Мамин рассказал о принимаемых Правительством Казахстана мерах по созданию новых рабочих мест, реализуемых инфраструктурных проектах, развитии агропромышленного комплекса.


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Ключевые слова: Премьер-министр РК, Первый Президент - Елбасы,
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