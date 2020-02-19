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Елбасы проинформировали о принимаемых Правительством мерах по созданию рабочих мест
19 Февраля 2020 17:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Премьер-Министром РК Аскаром Маминым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
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В ходе встречи глава кабинета министров представил информацию о социально-экономическом развитии страны и привлечении прямых иностранных инвестиций.
Также в рамках встречи А. Мамин рассказал о принимаемых Правительством Казахстана мерах по созданию новых рабочих мест, реализуемых инфраструктурных проектах, развитии агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: Премьер-министр РК, Первый Президент - Елбасы,
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