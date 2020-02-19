Елбасы проинформировали о принимаемых Правительством мерах по созданию рабочих мест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Премьер-Министром РК Аскаром Маминым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

В ходе встречи глава кабинета министров представил информацию о социально-экономическом развитии страны и привлечении прямых иностранных инвестиций.

Также в рамках встречи А. Мамин рассказал о принимаемых Правительством Казахстана мерах по созданию новых рабочих мест, реализуемых инфраструктурных проектах, развитии агропромышленного комплекса.