Елбасы: Программы развития территорий будут основой для программ «Nur Otan»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На встрече с представителями региональных филиалов партии «Nur Otan» Председатель партии, Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил обеспечить подготовку предвыборных программ по каждому региону, городу и району, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В следующем году завершается реализация пятилетних программ развития территорий. Необходимость принятия новых программ совпала с новым электоральным циклом. Поэтому новые программы должны стать основой предвыборных программ партии на выборы в маслихаты по каждому региону. Что касается предвыборной программы партии «Nur Otan» на выборы в Мажилис, то Премьер-Министру, как члену Бюро Политсовета, надо персонально возглавить эту работу и уже сейчас приступить к разработке этой программы», – сказал Нурсултан Назарбаев.
Председатель партии напомнил участникам встречи о том, что в феврале будет проведен Съезд партии. На Съезде будут подведены предварительные итоги перезагрузки в работе партии, и подробно обсуждены будущие электоральные задачи.
В совещании приняли участие депутаты Фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента, секретари и руководители фракций маслихатов.
В ходе встречи были заслушаны доклады первого заместителя председателя партии Б.Байбек и отдельных представителей филиалов партии в регионах.
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