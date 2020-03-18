Елбасы продолжает работу по укреплению международного авторитета Казахстана - Зарема Шаукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев продолжает работу по укреплению международного авторитета Казахстана. Такое мнение высказала директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Зарема Шаукенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В качестве Елбасы Нурсултан Назарбаев продолжает работу по укреплению международного авторитета государства. При этом, его политический вес, опыт и видение более чем востребованы в мире. Нурсултан Назарбаев – самый опытный политик в азиатском регионе, поэтому неудивительно, что, даже после изменения статуса, он сохранил свой политический вес. Доказательством, в том числе, выступает серьезная внешнеполитическая активность Елбасы за прошедший год. По приглашению первых руководителей стран мира Первый Президент принимал участие в важных международных мероприятиях, в том числе саммитах на высшем уровне. После сложения полномочий Президента Н.А.Назарбаев продолжает участвовать в реализации внешнеполитического курса страны, оказывать влияние на региональную и международную политику», - сказала З.Шаукенова,

Эксперт отметила, что, обладая высочайшим моральным авторитетом и высоким статусом, Н.Назарбаев встречался со многими мировыми лидерами и видными мировыми деятелями в зарубежных поездках, принимал в Нур-Султане ведущих мировых политиков. Также Елбасы принял активное участие в подготовке первых визитов Президента Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, Россию и Китай в 2019 году.

З.Шаукенова особо отметила то, что в 2019 году Н.Назарбаеву были предложены посты сразу в трех очень важных для нашей страны структурах. Елбасы стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Это очень показательный список с точки зрения стратегических приоритетов и важности роли, которую Казахстан и его Первый Президент играют в процессах по этим трем векторам. Инициативы исходили от экс-коллег Елбасы – глав государств, входящих в эти объединения и диалоги. Причем объявляя о данных решениях, лидеры стран подчеркивали, что делается это не только из уважения к опыту и вкладу Нурсултана Назарбаева в соответствующие процессы, но и из практических соображений.

«В частности, Президент РФ Владимир Путин, объявляя о присвоении Елбасы звания Почетного председателя ВЕЭС на саммите в мае 2019 года в Нур-Султане, заявил, что это решение было принято не только потому, что Нурсултан Абишевич является автором идеи евразийской интеграции и внес огромный вклад в ее реализацию, но и потому, что он многое еще может сделать для формирования и укрепления союза. Аналогичный посыл исходил от глав государств – членов ССТГ и лидеров стран Центральной Азии: как аксакал Азиатского мира Нурсултан Назарбаев не только заслуживает всяческого уважения – его опыт продолжает оставаться исключительно ценным для развития процессов сотрудничества и консолидации, в запуске которых он сам принимал непосредственное участие», - напомнила директор КИСИ.

По словам З.Шаукеновой, Казахстан все годы после обретения независимости играл очень активную роль на внешнеполитической арене. Это было своего рода частью стратегии развития государства Нурсултана Назарбаева. Елбасы постоянно держал руку на пульсе основных международных событий, благодаря выстроенному им курсу Казахстан зарекомендовал себя как мирного посредника в решении различных вопросов мировой политики. Это принесло стране неплохие дивиденды - у Казахстана ни с одной страной мира нет нерешенных вопросов. И это тоже необходимо учитывать, когда речь идет о роли Елбасы, которая и сегодня остается по-прежнему значимой. Заслугой Первого Президента является и то, что без социальных потрясений, крови и конфликтов Казахстану удалось найти собственный путь в потоке истории, стать самостоятельным и заметным игроком на мировой арене.

«Давно сказано и доказано на практике, что политика – это искусство возможного, искусство компромиссов. Время показало, что этим искусством Нурсултан Назарбаев владеет виртуозно. И за долгие годы пребывания на вершине власти он заметно расширил все границы возможного для Казахстана. Елбасы, став политиком мирового уровня, сегодня имеет преимущественный голос, к которому прислушиваются мировые лидеры. В Казахстане при транзите власти сохранилась преемственность стратегического курса развития государства, в том числе это касается и внешней политики. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил сразу же после вступления в президентские полномочия и в течение года доказал на деле. Если смотреть на внешнеполитический курс, которого придерживается Президент, то очевидно, что Казахстан полностью следует той логике, которая была уже заложена, и практические шаги К.К. Токаева на внешнем треке соответствуют базовым приоритетам страны, продолжают сбалансированную многовекторную политику, сохраняют ориентацию на традиционных ключевых партнеров, это сегодня отмечают эксперты. Стоит добавить, что совсем недавно Главой государства была подписана новая Концепция внешней политики Казахстана, и она – еще одно наглядное подтверждение того, что в отношениях с миром наша страна придерживается принципов последовательности, предсказуемости, многовекторности», - подчеркнула З.Шаукенова.