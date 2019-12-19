Елбасы продлил полномочия руководителя Канцелярии Первого Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы продлены полномочия Касымбекова Махмуда Базаркуловича, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

«Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» продлены полномочия Касымбекова Махмуда Базаркуловича – Руководителя Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы до 31 декабря 2022 года включительно», - говорится в сообщении.