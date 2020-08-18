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Елбасы призвал партийцев участвовать в праймериз

Автор:  
Серик Сабеков
18 Августа 2020, 17:12
Елбасы призвал партийцев участвовать в праймериз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Результатом перезагрузки правящей партии станет проведение масштабных праймериз по всей стране. Об этом заявил Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это проводится впервые, это внутрипартийные выборы, это и есть реальный социальный лифт, конкурентный отбор, поиск свежих идей и проектов», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В этой связи Елбасы призвал всех партийцев принять участие в праймериз.

«Призываю всех партийцев, сторонников «Nur Otan» принять самое активное участие в этом важном для нашей страны политическом событии», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.


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