Елбасы призвал казахстанцев проголосовать на выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент-Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал казахстанцев выполнить свой гражданский долг – проголосовать на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, была проведена большая агитационно-пропагандистская работа. Был проведен предварительный отбор, праймериз, чтобы в число кандидатов вошли новые люди, молодежь, женщины, специалисты. Выборы – это не просто голосование, это голосование за будущее нашей страны. У нашей Родины одно будущее, одна надежда, один интерес. У нас одна кровь, одна душа, одна земля. Поэтому, мы должны перед всем миром еще раз показать свое единство. На этих выборах мы будем голосовать за будущее, единство, за мир в нашей стране. Поэтому, тех, кто еще не проголосовал, призываю прийти на избирательный участок и выполнить свой гражданский долг», – сказал Н.Назарбаев после того, как проголосовал на избирательном участке №115 в «Астана Опера».

Елбасы отметил, что за прошедшие 30 лет Независимости сделано немало. Благодаря тому, что казахстанцы были сплоченными, удалось добиться многого. Самое главное – создана основа государства, которую нужно развивать дальше. Для этого нужно избирать такой Парламент и местные представительные органы, которые будут продвигать страну вперед. Политические партии выдвигали свои программы на следующие пять лет. Это означает, что избиратели голосуют за свое будущее, за процветание страны и улучшение жизни казахстанцев.

Н.Назарбаев также подчеркнул, что, благодаря принятым государственным мерам в условиях пандемии коронавируса, Казахстан находится в «зеленой зоне», то есть, в условиях меньшего риска, чем другие государства. Теперь стоят следующие задачи: преодолеть пандемию и перейти к спокойной жизни; наметить программу посткризисного развития и преодолеть кризис, чтобы встать на путь устойчивого развития.