Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости

НУР-СУЛТАН .КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

Нурсултан Назарбаев поздравил всех участников церемонии с 30-летием независимости Казахстана, отметив, что этот праздник является ярким символом достижений нашего государства.

«Все эти годы Казахстан стремился к масштабным целям во благо нашего народа. Мы работали над тем, чтобы страна заняла достойное место в мире, стала уважаемым государством. Горжусь тем, что именно на долю моего поколения выпала великая миссия претворять вековые чаяния наших предков. Сегодня Президент своим Указом наградил большую группу граждан, в том числе и вас. Для меня большая честь вручить эти награды накануне Дня независимости. Каждый из присутствующих здесь вносит свой важный вклад в развитие и процветание Казахстана», - сказал Елбасы.

В ходе церемонии были награждены государственные и общественные деятели, а также представители бизнес-сообщества.

Первый Президент Казахстана особо отметил заслуги президента – председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина в деле укрепления казахстанско-российских отношений и развития инвестиционно-банковского сектора в рамках интеграционных процессов двух стран. Нурсултан Назарбаев указал на необходимость дальнейшего углубления стратегического партнерства между Казахстаном и Россией, подчеркнув особую роль представителей бизнеса в этом процессе.

Вручая награду митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру, Нурсултан Назарбаев подчеркнул важную роль Православной церкви в продвижении межконфессионального диалога, сохранении мира и стабильности в обществе.

В ходе церемонии государственные награды также были вручены первому заместителю Председателя партии «Nur Otan» Б.Байбек, исполнительному директору Фонда Нурсултана Назарбаева К.Джумабаеву, председателю Конституционного Совета РК К.Мами, писателю, лауреату Государственной премии Д.Исабекову, председателю правления АО НК «КазМунайГаз» А.Айдарбаеву, председателю правления АО «Национальный научный центр хирургии» им.А.Н.Сызганова Б.Баймаханову, председателю совета директоров компании «Bazis-А» А.Беловичу, помощнику Первого Президента РК – Елбасы А.Турсунову, альпинистке М.Ауезовой.

«Все вы всегда эффективно воплощали и продолжаете претворять в жизнь новые идеи. Благодарен каждому из вас за вашу плодотворную работу на благо страны. За 30 лет все мы сделали всё, чтобы Казахстан уверенно двигался по пути прогресса и процветания. Эти награды – символ признания ваших заслуг перед страной и народом Казахстана», - сказал Елбасы.