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Елбасы принял руководителя Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ

27 Августа 2021 18:11
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Елбасы принял руководителя Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана принял руководителя Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберта Флойда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

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Елбасы поздравил Р.Флойда с избранием на пост исполнительного секретаря ПК ОДВЗЯИ и пожелал ему успехов на этом ответственном посту.

«29 августа исполняется 30 лет со дня подписания мною Указа о закрытии Семипалатинского полигона. С тех пор мы неустанно ведем борьбу против ядерного оружия. Казахстан познал на себе всю тяжесть испытаний: здесь было произведено более 500 взрывов, от которых пострадало немало людей. Мы закрыли не только полигон, но и отказались от четвертого по величине в мире ядерного арсенала. Я также рад тому, что в этом году был продлен российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В этом году вступил в силу ДЗЯО. Расширяется круг участников подписавших и ратифицировавших ДВЗЯИ. Надеюсь, что эта работа будет иметь продолжение», - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев выразил признательность за высокую оценку усилий Казахстана на антиядерном направлении.

«Мы участвуем во всех мероприятиях, посвященных противодействию ядерному оружию и запрету ядерных испытаний. Благодарен, что нашу деятельность оценили. По нашему предложению ООН объявила 29 августа международным днем действий против ядерных испытаний», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Р.Флойд выразил благодарность за возможность встретиться с такой выдающейся личностью, внесшей огромный вклад в дело ядерного разоружения, нераспространения, а также мирного использования атомной энергии.

«Вы очень поспособствовали тому, чтобы воплотить ДВЗЯИ в реальность. Ваш вклад трудно переоценить, эффект от него очень большой», - сказал Р.Флойд.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в сфере обеспечения международной безопасности и стабильности.


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#Первый Президент - Елбасы   #Ядерное оружие   #30-летие закрытия Семипалатинского полигона  
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