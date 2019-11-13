+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 5 °С
USD 388.81 EUR 429.01
RUB 6.08 CNY 55.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Елбасы принял ректора КазНУ имени аль-Фараби

13 Ноября 2019 16:55
Поделиться:
Елбасы принял ректора КазНУ имени аль-Фараби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев принял ректора Казахского национального университета имени аль-Фараби Галимкаира Мутанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Новости по теме

Нурсултан Назарбаев встретился с Михаилом Фрадковым
Елбасы встретился с министром иностранных дел Ирана О транзите власти рассказал Елбасы Установить новый формат партнерства между ЕС и ЕАЭС предложил Нурсултан Назарбаев

В ходе встречи Елбасы подчеркнул важность дальнейшего развития высшего учебного заведения и укреплению его международного авторитета.

«Важно поднимать авторитет университета. Стоит задача по формированию исследовательского вуза. Необходимо уделять внимание качеству образования и повышению уровня подготовки профессорско-преподавательского состава. Для улучшения условий жизни учащихся было дано поручение по строительству студенческих общежитий», - сказал Первый Президент Казахстана.

Во время беседы Нурсултан Назарбаев также был проинформирован о ходе подготовки мероприятий, посвящённых празднованию 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив