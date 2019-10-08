Елбасы принял президента Национальной академии наук РК Мурата Журинова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Нурсултан Назарбаев был проинформирован о текущей деятельности Национальной академии наук и осуществляемых мерах по развитию международного сотрудничества в сфере науки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК - Елбасы.

«Мы ведем работу по вступлению в международные альянсы. Заключаются договора, на основе которых наши молодые ученые получают возможность пройти стажировку у партнеров», - сказал академик М.Журинов.

Кроме того, Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о деятельности Национальной академии наук РК в рамках Альянса международных научных организаций Пояса и Пути.

«В прошлом году в Пекине был учрежден самый крупный альянс научных организаций, в который вошли академии 47 ведущих стран мира. Мы также стали частью этого Альянса. Таким образом, наши ученые получили дополнительную возможность для работы над мегапроектами по различным направлениям», - сказал М.Журинов.