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Елбасы принял президента АОО «Назарбаев Университет»

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Сентября 2021, 18:09
Елбасы принял президента АОО «Назарбаев Университет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы принял президента АОО «Назарбаев Университет» Шигео Катсу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.

В ходе встречи были обсуждены основные достижения «Назарбаев Университета» за 10 лет и ход реализации стратегии дальнейшего развития вуза.

Елбасы отметил, что за относительно небольшой срок «Назарбаев Университет» стал ведущим учебным заведением по подготовке высококвалифицированных профессиональных кадров и развитию отечественной науки.

«Молодому государству нужны были современные кадры, поэтому я сначала объявил программу «Болашак». Постепенно мы перешли к подготовке бакалавров в «Назарбаев Университете». Я постоянно посещаю вуз и принимаю участие в церемонии вручения дипломов. Будущее университета еще впереди. Сейчас же университет стал примером для многих отечественных вузов. В целом, все это – Ваша большая заслуга», - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также акцентировал внимание на необходимости дальнейшего развития вуза, в том числе за счет реализации проектов в сфере развития и применения технологий искусственного интеллекта.

«Следующий этап развития нашей программы – это открытие Кампуса искусственного интеллекта, который планируется создать в Алматы. Уже проведены переговоры с иностранными компаниями, которые будут принимать участие в реализации проекта», - сказал Елбасы.

В свою очередь Ш.Катсу представил информацию о достижении ключевых индикаторов Стратегии Университета на 2018-2030 годы. По информации президента АОО «Назарбаев Университет», в настоящее время в вузе обучается более 6,8 тысяч студентов. По качеству научных исследований (индекс цитируемости) «Назарбаев Университет» вошел в ТОП-10 вузов на евразийском пространстве, составив конкуренцию ведущим учебным заведениям континента.

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