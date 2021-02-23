Елбасы принял президента АО «Казахфильм» имени Ш.Айманова Акана Сатаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что с момента обретения независимости государство всегда уделяло особое внимание развитию сферы искусства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

«Вы имеете большой опыт работы в киноиндустрии, заслужили признание в обществе, Ваши фильмы принимают участие в различных кинофестивалях. Зрители тепло приняли такие Ваши произведения, как «Дорога к матери», «Томирис» и другие. Сейчас на Вас возложена большая ответственность. Желаю успехов в дальнейшей работе», – сказал Елбасы.

Во время беседы А.Сатаев рассказал Нурсултану Назарбаеву о планах по производству художественных фильмов и предпринимаемых мерах по повышению качества отечественного кино.