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Елбасы принял председателя Совета директоров ТОО «Алматыкітап баспасы»
4 Декабря 2019 16:25
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Елбасы Нурсултан Назарбаев принял председателя Совета директоров ТОО «Алматыкітап баспасы» Элеонору Баталову. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
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В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил вклад заслуженного деятеля Республики Казахстан в развитие и становление издательского дела в стране.
«Алматыкітап» показывает хорошую работу под Вашим руководством. Вы издаёте довольно интересные и хорошие книги», - сказал Елбасы.
Э. Баталова поблагодарила Нурсултана Назарбаева за его непосильный труд на пути становления и процветания независимого Казахстана.
Ключевые слова: Алматы, Первый Президент - Елбасы,
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