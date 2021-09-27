Елбасы принял председателя правления АОО «НИШ» Куляш Шамшидинову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана принял председателя правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

В ходе встречи Елбасы было доложено о текущем состоянии и дальнейших планах развития интеллектуальных школ в стране.

Первый Президент Казахстана отметил, что с 2008 года в республике создано более 20 интеллектуальных школ естественно-математического направления, которые стали настоящим социальным лифтом для детей из социально-уязвимых слоев населения. С момента открытия НИШ выпустили более 14,5 тысяч детей, каждый четвертый из них поступил в Назарбаев Университет. Только в 2021 году в NU поступило 29% выпускников НИШ, а 78 человек поступили в ведущие вузы мира, в том числе учебные заведения Лиги Плюща.

Согласно информации К.Шамшидиновой, по результатам международной оценки PISA-2018 Назарбаев Интеллектуальные школы находятся на 3 месте в мире по математике, на 5 месте – по естествознанию, на 9 месте – по читательской грамотности. Также Елбасы была представлена информация о достижениях учеников интеллектуальных школ на международных олимпиадах.

Кроме того, Первому Президенту Казахстана было доложено о ходе завершения строительства НИШ в Туркестане, предпринимаемых мерах по внедрению новых методик обучения и распространению опыта НИШ в других учебных заведениях страны.