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Елбасы принял посла Казахстана в России Ермека Кошербаева

1 Февраля 2020 14:53
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Елбасы принял посла Казахстана в России Ермека Кошербаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял посла Казахстана в Российской Федерации Ермека Кошербаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

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В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил важность дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и укрепления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией.

Елбасы подчеркнул необходимость качественного изучения и проработки вопросов, касающихся деятельности Казахстана в рамках интеграционных объединений и международных организаций.


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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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