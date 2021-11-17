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Елбасы принял экс-Президента Словении Данило Тюрка
17 Ноября 2021 19:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы принял экс-Президента Словении, президента Мадридского клуба Данило Тюрка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
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Нурсултан Назарбаев выразил признательность Д.Тюрку за его участие в обсуждении актуальных проблем на площадке «Астана клуба».
В ходе встречи стороны обменялись мнениями касательно интеграционных процессов на евразийском континенте. В данном контексте была отмечена важность состоявшегося в столице Казахстана исторического саммита ОБСЕ в 2010 году.
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