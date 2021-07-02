РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:52, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Елбасы принял чрезвычайного и полномочного посла КНР в Казахстане Чжана Сяо

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев поздравил Посла КНР с празднованием 100-летия основания Коммунистической партии Китая и передал теплые пожелания в адрес генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    – Сегодня празднуется 100-летие Коммунистической партии Китая. Поздравляю Председателя Си Цзиньпина и весь китайский народ с этим событием. За эти годы Китайская Народная Республика сделала огромный шаг вперед. И планы Коммунистической партии на будущее говорят о том, что Китай будет еще сильнее укрепляться и развиваться, - сказал Первый Президент Казахстана.

    Елбасы отметил положительную динамику развития вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.

    – КНР стала мощным государством мирового масштаба. У вас вторая экономика в мире и высокий уровень технологического развития. В вопросах борьбы с бедностью Китай также сделал большой шаг. Я с первых дней поддерживаю наши отношения. Вечное всестороннее стратегическое партнерство продолжает работать во благо наших народов. Сотрудничество Казахстана с Китайской Народной Республикой – это образцовые межгосударственные отношения, - сказал Н.Назарбаев.

    В свою очередь посол КНР Чжан Сяо поблагодарил Елбасы за поздравления, подчеркнув, что 1 июля – это один из самых волнительных и памятных дней для членов Коммунистической партии Китая.

    – Хочу передать Вам наилучшие пожелания и самый теплый привет от Вашего давнего и доброго друга Председателя Си Цзиньпина. В Пекине высоко ценят Ваше решение принять участие в предстоящем Саммите лидеров мировых политических партий, который состоится 6 июля. Это очень важное событие. Ваше участие станет еще одним мощным стимулом для развития казахстанско-китайских отношений и для наращивания межпартийных связей между КПК и Nur Otan, - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики.


    Теги:
    Елбасы Китай Первый Президент - Елбасы Политика Внешняя политика Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:58
    Спасатели собирали дань министру: в МЧС РК сделали заявление
    Сегодня, 09:34
    Экспорт товаров из Казахстана в Китай сокращается
    Сегодня, 09:26
    Инвесторы получат поддержку от прокуратуры ВКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!