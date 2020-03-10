Елбасы прибыл в Россию

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана - Елбасы прибыл в Российскую Федерацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдоса Укибая.

В ходе визита Нурсултан Назарбаев встретится с Президентом России Владимиром Путиным, а также посетит Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, сообщил Айдос Укибай.