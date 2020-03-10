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Елбасы прибыл в Россию
10 Марта 2020 18:58
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МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана - Елбасы прибыл в Российскую Федерацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдоса Укибая.
Новости по темеНурсултан Назарбаев встретился с Дмитрием Медведевым Елбасы направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной экс-генерального секретаря ООН Заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» состоялось в Нур-Султане
В ходе визита Нурсултан Назарбаев встретится с Президентом России Владимиром Путиным, а также посетит Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, сообщил Айдос Укибай.
Ключевые слова: Россия, Первый Президент - Елбасы,
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