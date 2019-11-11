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Елбасы поздравил создателей казахстанско-китайского фильма «Композитор»

11 Ноября 2019 15:12
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Елбасы поздравил создателей казахстанско-китайского фильма «Композитор»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев высоко оценил первый совместный казахстанско-китайский фильм «Композитор», завоевавший четыре награды на премии Golden Screen Awards в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

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«Поздравляем казахстанскую актрису Аружан Джазильбекову и продюсера Джонатана Шена с четырьмя номинациями Golden Screen Awards в Лос-Анджелесе за казахстанско-китайский фильм «Композитор». Елбасы высоко оценил фильм», - написал Айдос Укибай в своем Twitter .

Напомним, картина «Композитор», над созданием которой работали киностудия «Казахфильм» имени Ш. Айманова (по заказу Министерства культуры и спорта РК) и китайские компании Shineworks Pictures и China film coproduction corporation, была удостоена премий: «Лучшая ко-продукция», «Лучшая женская роль» (актриса Аружан Джазильбекова), «Лучшая мужская роль» (актер Ху Чжунь) и «Лучшая музыка».

Фильм «Композитор», вышедший в казахстанский прокат в начале июня текущего года, рассказывает о жизни и творчестве китайского композитора Си Синхая, который в годы ВОВ жил в Алма-Ате в семье известного казахского композитора Бахытжана Байкадамова.

Мировая премьера фильма «Композитор» состоялась в апреле этого года в рамках конкурсной программы IX Пекинского Международного кинофестиваля (The 9th Beijing International Film Festival). Картина также была показана на XXII Шанхайском международном кинофестивале, где была удостоена двух наград – премии от китайского телеканала CCTV-6 в категории «Лучший новый актер» (юная казахстанская актриса Дильназ Нурсеит) и почетной премии от организационного комитета кинофестиваля.


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Ключевые слова: Культура, Первый Президент - Елбасы,
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