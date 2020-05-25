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Елбасы поздравил с 10-летием Международной тюркской академии

25 Мая 2020 18:11
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Елбасы поздравил с 10-летием Международной тюркской академии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Архитектор тюркской интеграции, Первый Президент Республики Казахстан - Президент Нурсултан Назарбаев поздравил коллектив Международной тюркской академии с 10-летием и направил письмо, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю вас с 10-летием Международной тюркской академии!

За этот период Академия стала фундаментальным научным центром, престижной международной организацией, занимающейся изучением истории и языка, культуры и литературы братских стран.

В результате целенаправленной работы были разработаны общие учебники и изданы книги на нескольких языках мира. Многие международные конференции по истории и личностям Великой степи были проведены в ООН и ЮНЕСКО.

Был предпринят ряд мер по внедрению благ для братских народов, которые осуществляются в стране в рамках программы «Духовное возрождение». Археологические раскопки, проведенные на основе научной интеграции, внесли достойный вклад в опись нашей истории.

Желаю Академии и дальше плодотворно работать», - говорится в поздравительном письме.

Следует отметить, что Тюркская академия, основанная 25 мая 2010 года по инициативе президента Нурсултана Назарбаева на основе Нахчыванского соглашения, стала полноценной международной организацией.


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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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