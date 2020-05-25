Елбасы поздравил с 10-летием Международной тюркской академии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Архитектор тюркской интеграции, Первый Президент Республики Казахстан - Президент Нурсултан Назарбаев поздравил коллектив Международной тюркской академии с 10-летием и направил письмо, передает МИА «Казинформ».
«Поздравляю вас с 10-летием Международной тюркской академии!
За этот период Академия стала фундаментальным научным центром, престижной международной организацией, занимающейся изучением истории и языка, культуры и литературы братских стран.
В результате целенаправленной работы были разработаны общие учебники и изданы книги на нескольких языках мира. Многие международные конференции по истории и личностям Великой степи были проведены в ООН и ЮНЕСКО.
Был предпринят ряд мер по внедрению благ для братских народов, которые осуществляются в стране в рамках программы «Духовное возрождение». Археологические раскопки, проведенные на основе научной интеграции, внесли достойный вклад в опись нашей истории.
Желаю Академии и дальше плодотворно работать», - говорится в поздравительном письме.
Следует отметить, что Тюркская академия, основанная 25 мая 2010 года по инициативе президента Нурсултана Назарбаева на основе Нахчыванского соглашения, стала полноценной международной организацией.
- Поздравлениями по случаю праздника Ораза айт обменялись Елбасы и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян
- Елбасы и Президент Турции обсудили ситуацию с пандемией коронавируса
- Нурсултан Назарбаев: Ораза айт объединяет всех казахстанцев
- Библиотека Елбасы запустила виртуальную выставку к 30-летию института президентства в РК
- 1,3 млн казахстанцев получили помощь от фонда «Birgemiz»
- Нурсултан Назарбаев принял Ахметжана Есимова
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана