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    08:39, 21 Март 2021 | GMT +6

    Елбасы поздравил народ Казахстана с праздником Наурыз

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    Поздравление Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз


    Дорогие казахстанцы!

    Поздравляю вас с Наурыз мейрамы – праздником весны, обновления и созидания.
    День весеннего равноденствия ждут и искренне празднуют все казахстанцы.

    Отражая величие культуры и древних традиций нашего народа, Наурыз объединяет представителей всех этносов, проживающих сегодня в Казахстане.

    За годы независимости этот день стал ярким символом консолидации, а также еще одним свидетельством того, что единство, стабильность и межнациональное согласие являются фундаментом гармоничного развития государства и залогом больших побед.

    Важно беречь и укреплять эти главные ценности нашей Независимости вопреки всем вызовам и угрозам, встающим перед страной. Казахстанцы всегда с честью справлялись с этой задачей. Уверен, так будет и впредь.

    В этот светлый день хочу от всей души пожелать мира и спокойствия нашему общему дому – Республике Казахстан.

    Пусть всегда под каждым шаныраком царят согласие и взаимопонимание.

    Желаю всем счастья, здоровья и благополучия!




    Теги:
    Культура Елбасы Наурыз Первый Президент - Елбасы Главная Общество
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