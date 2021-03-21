Елбасы поздравил народ Казахстана с праздником Наурыз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Поздравление Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз





Дорогие казахстанцы!





Поздравляю вас с Наурыз мейрамы – праздником весны, обновления и созидания.

День весеннего равноденствия ждут и искренне празднуют все казахстанцы.





Отражая величие культуры и древних традиций нашего народа, Наурыз объединяет представителей всех этносов, проживающих сегодня в Казахстане.





За годы независимости этот день стал ярким символом консолидации, а также еще одним свидетельством того, что единство, стабильность и межнациональное согласие являются фундаментом гармоничного развития государства и залогом больших побед.





Важно беречь и укреплять эти главные ценности нашей Независимости вопреки всем вызовам и угрозам, встающим перед страной. Казахстанцы всегда с честью справлялись с этой задачей. Уверен, так будет и впредь.





В этот светлый день хочу от всей души пожелать мира и спокойствия нашему общему дому – Республике Казахстан.





Пусть всегда под каждым шаныраком царят согласие и взаимопонимание.





Желаю всем счастья, здоровья и благополучия!











