Елбасы посетит выставку «Н.Назарбаев – архитектор евразийской интеграции» в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в столицу России с рабочим визитом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

В ходе визита Елбасы встретится с Президентом России Владимиром Путиным, а также посетит выездную выставку «Н. Назарбаев – архитектор евразийской интеграции» на площадке Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.

По данным организаторов выставки в лице Библиотеки Первого Президента - Елбасы, основной целью выставки является последовательный, развернутый показ роли Н.Назарбаева в истории зарождения и развития евразийского сотрудничества в контексте российско-казахстанских взаимоотношений как стержня евразийской идеи, а также перспектив развития этой идеи в новом глобальном измерении.

Собранные и систематизированные архивные, книжные, вещевые комплексы из собрания Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы формируют уникальную исследовательскую, аналитическую, культурно-просветительскую, образовательную, информационную площадку по истории двусторонних отношений Казахстана и России, зарождения идеи евразийской интеграции, а также сотрудничества двух стран в области образования и науки.

Вниманию посетителей будут представлены материалы из архивных, книжных, музейных фондов Библиотеки Елбасы.

Выставка состоит из трех разделов:

1. «Казахстан – Россия: эталон межгосударственных связей» - на основе материалов из Личного архива Елбасы будет показана история и вехи казахстанско-российского сотрудничества как ядра евразийской интеграции. В экспозиции данного раздела представлена коллекция государственных и общественных наград РФ, которые были вручены Н.Назарбаеву в разные годы его деятельности на посту Первого Президента РК, подарки от государственных и общественных деятелей России, а также книжная коллекция с дарственными надписями.

2. «Евразийский Союз: от идеи к практике» - иллюстративно представит 25-летнюю историю Евразийского экономического союза сквозь призму деятельности ее инициатора и активного проводника – Н.Назарбаева. Основу выставки составят архивные, иллюстративные, книжные и музейные коллекции из собрания Библиотеки Елбасы.

3. «Интеллектуальная нация будущего» - расскажет о ежегодных встречах Елбасы с талантливой молодежью, студентами, молодыми учеными, молодыми предпринимателями, где Н.Назарбаев озвучивает свои стратегические идеи, а также делится планами развития молодежной политики. В экспозиции выставки представлены материалы, рассказывающие о государственной политике в области образования и науки, которая с первых лет независимости была направлена на последовательное развитие и интеграцию в международное образовательное пространство. В этом разделе представлены мантии Н.Назарбаева от ведущих казахстанских и российских вузов, а также другие памятные подарки от образовательных учреждений. Особое место в данном разделе занимает комплекс архивных и музейных материалов из собрания Библиотеки Елбасы, связанных с МГУ им. М.Ломоносова: подарки и общественные награды, фотоматериалы, тезисы и лекции Н.Назарбаева в МГУ, а также комплекс книг от Казахстанского филиала МГУ им. М.Ломоносова.

«Выставка «Н.Назарбаев – архитектор евразийской интеграции» позволяет обратиться к главным политическим инициативам Н.А. Назарбаева, которые, благодаря своему содержанию, нашли положительный отклик со стороны мирового сообщества и принесли ощутимые результаты для всего мира уже в дне сегодняшнем», - говорится в сообщении.







