Елбасы посетил торжественное мероприятие по случаю 25-летия компании ERG

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нурсултан Назарбаев поздравил коллективы предприятий, входящих в состав Евразийской группы с 25-летием компании.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что становление компании неразрывно связано с развитием и укреплением независимости нашей страны.

Елбасы рассказал о трудностях, которые пришлось преодолеть всем предприятиям страны на заре независимости.

«Сегодня предприятия, которые находились в 1994 году в тяжёлом положении, встали «на ноги». Группа компаний создала более 150 тысяч рабочих мест. ERG вложила 13 миллиардов долларов на развитие и расширение производства», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Первый Президент Казахстана положительно отметил деятельность Евразийской группы по осуществлению социальных проектов.

«Вы также осуществляете социальные программы. Строятся жилье, школы, больницы, спортивные сооружения и другие инфраструктурные проекты», - отметил Елбасы.

Нурсултан Назарбаев остановился на глобальных вызовах, требующих от казахстанских предприятий новых решений для дальнейшего развития.

«Жизнь не стоит на месте. Все движется вперёд. Мы входим в эру цифровой экономики. Повсеместно внедряется искусственный интеллект. Всё это требует поиска нового передового опыта для поддержания конкурентоспособности», - сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы поблагодарил многотысячный коллектив компании ERG за поддержку его политики.

«Все мы, казахстанцы, работаем во благо нашей Родины. Мы развиваем страну для будущих поколений. Ведь объявить независимость - это одно, а вот удержать её - это совсем другое дело. Для этого мы должны развивать экономику. В эту работу коллективы предприятий Евразийской группы вносят достойный вклад», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение выступления Первый Президент Казахстана ещё раз поздравил всех рабочих компании, пожелав им успехов и процветания.