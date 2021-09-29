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    18:40, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Елбасы посетил научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана ознакомился с планами возведения новых туристических, культурных и социальных объектов в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

    Алтай Кульгинов подробно рассказал о ходе застройки районов, процессе озеленения города и предпринимаемых мерах по обеспечению «шаговой доступности» людей к объектам здравоохранения, дошкольного и среднего образования, спортивным сооружениям и коммерческим объектам.

    Также Н.Назарбаеву были представлены проекты по застройке и облагораживанию прилегающих территорий новой мечети и района ЭКСПО.

    «Этот город очень дорог для меня. Я всегда слежу за его развитием, думаю о его будущем. Еще в начале пути были те, кто не только скептически относился к проекту по строительству нового города, но и высадке на этой земле густого леса. Некоторые ученые утверждали, что здесь деревья расти не будут. Однако за небольшой период времени столица превратилась в крупный мегаполис, окруженный «зеленым поясом»», - заключил Елбасы.


    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы Астана Главная
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