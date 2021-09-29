Елбасы посетил научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана ознакомился с планами возведения новых туристических, культурных и социальных объектов в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

Алтай Кульгинов подробно рассказал о ходе застройки районов, процессе озеленения города и предпринимаемых мерах по обеспечению «шаговой доступности» людей к объектам здравоохранения, дошкольного и среднего образования, спортивным сооружениям и коммерческим объектам.

Также Н.Назарбаеву были представлены проекты по застройке и облагораживанию прилегающих территорий новой мечети и района ЭКСПО.

«Этот город очень дорог для меня. Я всегда слежу за его развитием, думаю о его будущем. Еще в начале пути были те, кто не только скептически относился к проекту по строительству нового города, но и высадке на этой земле густого леса. Некоторые ученые утверждали, что здесь деревья расти не будут. Однако за небольшой период времени столица превратилась в крупный мегаполис, окруженный «зеленым поясом»», - заключил Елбасы.