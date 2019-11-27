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Елбасы посетил концерт в честь Дня Первого Президента
27 Ноября 2019 20:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы посетил концерт в ЦКЗ «Казахстан», посвященный празднованию Дня Первого Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Elbasy.kz.
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Перед началом концерта Нурсултан Назарбаев посетил выставку «Исторический выбор», экспозиция которой собрана на основе комплекса архивных материалов и уникальных предметов музейного собрания Библиотеки Елбасы.
На выставке представлены 145 книг из личной библиотеки Первого Президента Казахстана, а также 220 музейных экспонатов.
После выставки Елбасы посмотрел концерт, на котором выступили Президентский оркестр Службы государственной охраны и звезды казахстанской экстрады.
Ключевые слова: Нур-Султан, Первый Президент - Елбасы,
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