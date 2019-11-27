Елбасы посетил концерт в честь Дня Первого Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы посетил концерт в ЦКЗ «Казахстан», посвященный празднованию Дня Первого Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Elbasy.kz.

Перед началом концерта Нурсултан Назарбаев посетил выставку «Исторический выбор», экспозиция которой собрана на основе комплекса архивных материалов и уникальных предметов музейного собрания Библиотеки Елбасы.





На выставке представлены 145 книг из личной библиотеки Первого Президента Казахстана, а также 220 музейных экспонатов.





После выставки Елбасы посмотрел концерт, на котором выступили Президентский оркестр Службы государственной охраны и звезды казахстанской экстрады.



