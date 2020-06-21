Елбасы получил телеграмму со словами поддержки от Президента Сербии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеграмма в адрес Первого Президента Казахстана поступила от Президента Республики Сербия Александра Вучича, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Александр Вучич пожелал Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления.

«Позвольте мне выразить искреннюю поддержку, с уверенностью в том, что всегда свойственные Вам жизненная энергия, сила и оптимизм будут сильнее коронавируса.

Надеюсь, что скоро всему международному сообществу, с помощью взаимопонимания и солидарности, удастся преодолеть пандемию и вернуться на путь беспрепятственного социально-экономического развития. С искренними пожеланиями скорейшего выздоровления, примите заверения в моем самом высоком уважении», - говорится в телеграмме.

Напомним, 18 июня стало известно о том, что у Елбасы положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. В настоящее время Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на самоизоляции .

Пресс-секретарь Первого Президента РК – Елбасы Айдос Укибай сообщил, что ситуация вокруг здоровья Нурсултана Назарбаева находится на контроле медицинских служб. По его словам, повода для паники и беспокойства нет. Елбасы продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации.

20 июня А.Укибай проинформировал, что Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно.

«Температура стабильная, симптомов, характерных для КВИ, не замечено. Первый Президент Казахстана находится под наблюдением врачей. И, по их данным, поводов для беспокойства нет», - сообщил Айдос Укибай.