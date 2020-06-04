Елбасы положительно оценил работу «Самрук-Казына» по поддержке отечественных товаропроизводителей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев положительно оценил работу ФНБ «Самрук-Казына» по поддержке отечественных товаропроизводителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я поддерживаю работу фонда по повышению местного содержания в закупках и поддержке отечественных товаропроизводителей, особенно в текущее кризисное время. Это очень хорошая работа. Инструмент оффтейк-контрактов как гарантированный заказ отечественных производителей должен быть максимально задействован с другими холдингами, государственными структурами. Это хороший принцип поддержки малого и среднего бизнеса. Одобрено несколько десятков таких контрактов по организации новых производств, в результате чего будут созданы новые 2 тысячи рабочих мест», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына».
По словам Елбасы, эти меры уже позволили увеличить долю казахстанских производителей по отраслям экономики простых вещей с 70% в 2019 году до 94% в текущем году.
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