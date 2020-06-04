+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 27 °С
USD 399.51 EUR 447.33
RUB 5.78 CNY 56.10
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Елбасы положительно оценил работу «Самрук-Казына» по поддержке отечественных товаропроизводителей

4 Июня 2020 23:14
Поделиться:
Елбасы положительно оценил работу «Самрук-Казына» по поддержке отечественных товаропроизводителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев положительно оценил работу ФНБ «Самрук-Казына» по поддержке отечественных товаропроизводителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я поддерживаю работу фонда по повышению местного содержания в закупках и поддержке отечественных товаропроизводителей, особенно в текущее кризисное время. Это очень хорошая работа. Инструмент оффтейк-контрактов как гарантированный заказ отечественных производителей должен быть максимально задействован с другими холдингами, государственными структурами. Это хороший принцип поддержки малого и среднего бизнеса. Одобрено несколько десятков таких контрактов по организации новых производств, в результате чего будут созданы новые 2 тысячи рабочих мест», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына».

По словам Елбасы, эти меры уже позволили увеличить долю казахстанских производителей по отраслям экономики простых вещей с 70% в 2019 году до 94% в текущем году.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: ФНБ «Самрук Казына», Экономика, Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив