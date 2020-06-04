Елбасы поддержал предложение по реорганизации «КазМунайГаза»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев поддержал предложение по реорганизации «КазМунайГаза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие два года фонд досрочно снизил внешний долг на 8 млрд долларов. Это позволило исключить риск курсового убытка на 1 трлн тенге! Комплекс мер позволит выплатить повышенные дивиденды Правительству в этом году в размере 120 млрд тенге. То есть, в 10 раз больше, чем в благоприятном 2017 году», - отметил Нурсултан Назарбаев на заседании Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына».

Елбасы озвучил поручения для Правительства и ФНБ.

«Я поддерживаю предложения по реорганизации «КазМунайГаза» путем выделения КазТрансГаза и КазТрансОйла как дочерних компаний «Самрук-Казына». Это позволит «КазМунайГаз» сфокусироваться на основной своей работе - разведке, добычи и переработке нефти, а транспортным компаниям - на развитии и диверсификации транспортных маршрутов Поручаю Правительству и фонду оперативно рассмотреть и принять решения по этим вопросам», - отметил Первый Президент РК.

Ранее председатель правления АО «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев озвучил предложения по реорганизации компании.

«В стране была создана мощная транспортная инфраструктура по нефти и газу, были построены нефтепроводы, расширена пропускная способность нефтепровода Атырау – Самара, а также построены газопроводы – Казахстан – Китай, Бейнеу – Шымкент, Сарыарка. Вся эта транспортная инфраструктура принадлежит двум нашим дочерним организациям – Казтрансойлу и Казтрансгазу. В период развития инфраструктуры нахождение этих компаний в составе КМГ было полностью оправданным, необходимо было сосредоточить все ресурсы в единый центр для развития диверсифицированной сети транспортных маршрутов», - подчеркнул спикер.

По его словам, все эти работы практически завершены. «И указанные две компании уже стали самостоятельными и самодостаточными. В этой связи предлагается на первоначальном этапе переподчинить пока только одну компанию – это КТГ напрямую «Самрук-Казына», что позволит сократить уровни управления, оставить инфраструктурные проекты у государства в случае выхода КМГ на IPO, и самому КМГ сосредоточиться на разведке, добыче и переработке нефти и газа, а также на порученных нам проектах нефтегазохимии», - заключил А. Айдарбаев.







