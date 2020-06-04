Елбасы поддержал меры по оптимизации расходов Фонда «Самрук-Қазына»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев оценил деятельность «Самрук-Қазына», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Когда по моему распоряжению создавался ФНБ «Самрук-Қазына», то в него вошли самые крупные активы страны. Это было сделано для поднятия стоимости активов, генерации доходов, увеличения производительности труда в этих компаниях», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына», транслируемом специальным репортажем на телеканалах.
Елбасы отметил, что по итогам прошлого года Фонд показал положительную динамику почти по всем производственным и финансовым показателям.
«Прибыль в прошлом году составила 1,2 трлн тенге, платежи - 1,1 трлн тенге. В целом, за 2018-2019 годы Фонд увеличил доходную часть госбюджета в виде налоговых выплат на 2,2 трлн тенге. В рамках погашения обязательств было перечислено в Национальный фонд 460 млрд тенге. Это очень хорошо», - подчеркнул Н. Назарбаев.
«Снижение цен на нефть, сокращение грузовых и пассажирских перевозок, а также производство транзита электроэнергии негативно отразились на производственных финансовых показателях компаний Фонда. Я поддерживаю меры, о которых докладывало руководство «Самрук-Қазына» по оптимизации операционных и административных расходов», - заключил Елбасы.
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