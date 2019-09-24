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вчера 21:35
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вчера 21:06
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Елбасы подчеркнул важность перехода казахского языка на латиницу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан может служить успешным примером межэтнического согласия и толерантности. Об этом заявил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему: «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В контексте происходящих событий в мире Казахстан может служить успешным примером межэтнического согласия и толерантности. Значим поэтапный переход казахского языка на латиницу, чтобы объединиться с мировой культурой», - сказал Нурсултан Назарбаев.
Елбасы напомнил, что тысячи молодых людей нашей страны прошли обучение в лучших университетах мира за счет государства по специальной программе «Болашак» с 1993 года, они вернулись и работают у нас в стране.
Первый Президент РК добавил, что в Казахстане создан ряд университетов мирового уровня, и вся эта работа ориентирована на культ знаний и повышение конкурентоспособности казахстанской нации в непростых современных условиях.
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